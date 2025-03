Fanpage.it - Papa Francesco nell’Angelus: “Affronto periodo di prova ma Dio non abbandona, grazie ai bimbi per preghiere”

Leggi su Fanpage.it

"Sto affrontando undie mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me", ha scrittonel testo dell'Angelus di oggi, domenica 16 marzo. Poi il ringraziamento aiche si sono recati nel piazzale del Policlinico Gemelli: "Carissimi bambini, ilvi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi".