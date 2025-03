Lapresse.it - Papa Francesco, la Santa Sede diffonde la prima foto dal Gemelli dopo il ricovero

oltre un mese il mondo rivede. Bergoglio appare in una, ladiffusa dalla Sala Stampa dellail. Lo scatto ritrae il Pontefice durante la Concelebrazione Eucaristica tenuta domenica mattina nella cappella dell’appartamento al decimo piano dell’ospedale. Durante la giornata ilha continuato la terapia, la fisioterapia motoria e respiratoria traendone giovamento in particolare da quella motoria. Ha concelebrato la messa in cappellina, la situazione resta stabile. Lo fa sapere la sala stampa della, aggiornando sulle condizioni diricoverato all’ospedaledi Roma. Oggi Bergoglio non ha ricevuto visite.