Papa Francesco, la Sala stampa vaticana diffonde la prima foto dal giorno del ricovero

Laha diffuso unadi, ladallo scorso 14 febbraio,in cui è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale. Nello scatto si vede il pontefice, inquadrato di lato e di spalle, che concelebra la messa nella cappellina dell’ospedale.Nella preghiera dell’Angelus per la seconda domenica di Quaresima, il cui testo è stato diffuso come al solito in forma scritta,aveva riflettuto sulla malattia. “Sto affrontando un periodo di prova, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza”, ha scritto.L'articolo, laladaldelproviene da Il Fatto Quotidiano.