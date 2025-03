Notizieaudaci.it - Papa Francesco, la prima foto dopo 31 giorni di ricovero: l’ipotesi sulla mano gonfia

Ladi, diffusa31dial Policlinico Gemelli, restituisce una immagine del Santo Padre “tutto sommato non negativa e che lascerebbe intravedere segnali di miglioramento, anche per lo stesso fatto che il Pontefice appare nello svolgimento di una attività, sia pure seduto., gonfiore allae possibile accumulo di liquidiMentre il gonfiore che sembrerebbe interessare lapotrebbe essere legato semplicemente ad un accumulo di liquidi causato dalle terapie endovena e di idratazione cui è stato sottoposto”. Lo sottolinea all’Ansa il presidente della Società italiana di medicina interna (Simi) Nicola Montano. “Il– spiega lo specialista – è stato sottoposto a lunga ventilazione e idratazione ed il gonfiore allache sembrerebbe di vedere dallapotrebbe essere dovuto ad un semplice accumulo di liquidi, oppure potrebbe trattarsi di un gonfiore locale a seguito delle terapie perché in alcuni casi le flebo possono essere attaccate anche alla”.