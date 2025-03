Thesocialpost.it - Papa Francesco: la prima foto dal ricovero al Gemelli, il Pontefice concelebra messa in ospedale

Leggi su Thesocialpost.it

CITTÀ DEL VATICANO – Dopo un mese di assenza dalla scena pubblica,torna a mostrarsi. La Sala Stampa della Santa Sede ha diffuso oggi laimmagine delda quando è stato ricoverato al Policlinicolo scorso 14 febbraio per una bronchite degenerata in polmonite bilaterale.Se fino a oggi ilaveva continuato a far sentire la sua voce attraverso testi scritti, senza però mai comparire in pubblico, il primo segnale diretto era arrivato il 7 marzo, quando la sua voce era stata trasin piazza San Pietro in occasione del rosario serale. Ora, con la pubblicazione della, si ha una conferma visiva delle sue condizioni.L’immagine diffusa dalla Santa Sede lo ritrae mentrela Santanella cappella dell’appartamento al decimo piano del Policlinico, dove è ricoverato.