Lapresse.it - Papa Francesco, la “carezza” dei bambini all’ospedale Gemelli

Leggi su Lapresse.it

ci manchi, torna con noi”. Domenica mattina, trecentohanno voluto portare una “” al Pontefice, ancora ricoverato al. Un appuntamento, promosso da Unicef, Sant’Egidio e dal movimento degli scout di tutta Italia, per sostenere ilin questo momento difficile per lui e per il mondo intero. Una sorpresa che Begoglio ha accolto con tanto affetto facendo sapere ai piccoli fedeli che lui è a conoscenza della loro presenza: “sa che isono qui in questo momento a pregare per lui – dice Padre Enzo Fortunato, presidente del comitato per la ‘Giornata mondiale dei’ – Inei loro disegni, nelle loro preghiere ci donano il desiderio di un mondo migliore e noi adulti dobbiamo imparare ad ascoltarli e imparare che la tenerezza è una forza, che la fragilità significa prendersi cura, ma soprattutto far abitare e vivere nelle nostre relazioni i nostri sentimenti.