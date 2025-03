Thesocialpost.it - Papa Francesco, il messaggio ai fedeli: “Sto affrontando un periodo di prova, grazie a tutti”

Leggi su Thesocialpost.it

, giunto al 31° giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, ha voluto inviare undi speranza e solidarietà ai. “In questo momento di, mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati, fragili come me. Il nostro corpo è debole, ma anche in questa condizione nulla ci impedisce di amare, pregare, donare noi stessi e essere segni di speranza gli uni per gli altri, nella fede. Quanta luce brilla negli ospedali e nei luoghi di cura, quanta dolcezza illumina le stanze, i corridoi e gli ambulatori dove si svolgono i servizi più umili! Oggi, vi invito a lodare insieme il Signore, che non ci abbandona mai e che, nei momenti di dolore, ci circonda con persone che riflettono il suo amore”, ha scritto il Pontefice.“Ringrazio di cuoreper le vostre preghiere e quelli che mi assistono con tanto impegno.