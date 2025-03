Thesocialpost.it - Papa Francesco è stabile, oggi la carezza simbolica dei bimbi al Gemelli

Anche, per la quinta domenica consecutiva, l’Angelus disarà trasmesso solo in forma scritta. Nel frattempo, in serata, la Sala stampa vaticana fornirà nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute del Pontefice, attualmente ricoverato aldal 14 febbraio scorso a causa di una polmonite bilaterale.“Progressivo miglioramento della ventilazione meccanica” Nel bollettino medico diramato ieri sera, i medici che seguono ilhanno confermato che “le sue condizioni cliniche sono stabili e i progressi osservati nell’ultima settimana sono stati confermati. Continua la terapia con ossigeno a flussi elevati, con una graduale riduzione della necessità di ventilazione meccanica non invasiva durante la notte. Il Santo Padre necessita ancora di trattamenti ospedalieri, fisioterapia motoria e respiratoria, e tali terapie stanno portando a miglioramenti lenti ma costanti”.