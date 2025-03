Papa Francesco e il messaggio scritto all’Angelus per i fedeli | Sto affrontando un periodo di prova sono vicino ai malati

Leggi su Open.online

«Stoundi, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l’uno per l’altro, nella fede, segni luminosi di speranza». Durante ildell’Angelus oggiha ringraziato chi lo assiste «con tanta dedizione», sente accanto a sé un popolo che prega incessantemente per la sua salute; dai più piccoli ai più grandi. «So – segnala – che pregano per me tanti bambini; alcuni di loro oggivenuti qui al Gemelli in segno di vicinanza. Grazie, carissimi bambini! Ilvi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi». Anche dal Policlinico Gemelli, il Pontefice ricorda i «feriti dalla guerra: nella martoriata Ucraina, in Palestina, Israele, Libano, Myanmar, Sudan, Repubblica democratica del Congo».