Papa Francesco celebra la messa al Gemelli: le condizioni restano stabili

CITTÀ DEL VATICANO –hato questa mattina lanella cappellina dell’ospedale, dove è ricoverato da oltre un mese a causa di una polmonite bilaterale. La notizia è stata diffusa dal Vaticano, che ha precisato come ledel Pontefice restino.Il Santo Padre, nonostante il lungo ricovero, continua a mantenere il suo ritmo di preghiera ezioni liturgiche. La sua presenza alla funzione odierna, pur in un contesto ospedaliero, testimonia la sua volontà di restare vicino alla comunità dei fedeli e di proseguire nella sua missione spirituale.Nel frattempo, i medici seguono attentamente l’evoluzione del quadro clinico, monitorando con cautela i progressi del Pontefice. L’attenzione sulla sua salute resta alta, mentre il mondo cattolico continua a pregare per il suo pieno recupero.