Papa, diffusa prima foto del Pontefice in cappellina Gemelli

Città del Vaticano, 16 mar. (askanews) – La Sala stampa della Santa Sede ha diffuso oggi, via telegram, laimmagine diFrancesco da quando il ponterice è stato ricoverato il 14 febbraio scorso al Policlinicodi Roma per una polmonite bilaterale. Laritrae ildi spalle e con la stola mentre, di fronte all’altare dellaposta al decimo piano del policlinicodi Roma, si appresta questa mattina a concelebrare messa insieme ad altri sacerdoti. Il volto delche si intravede, appare dimagrito ma non particolarmente sofferente. L'articolodelinproviene da Ildenaro.it.