Paola Caruso sul padre biologico | So chi è era un calciatore famoso lo inviterò al matrimonio

, da tempo alla ricerca delle sue origini, ora sembra abbia scoperto anche l’identità delnaturale: “E’ unche ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 – ha svelato al Corriere della Sera – So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara d’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.Il presuntodiha rinnegato la ragazza e chiarito di non aver mai avuto una relazione con la madre della showgirl. “Non conosco nessuna Imma, all’epoca le mie relazioni duravano massimo 2 mesi. Auguro adi riuscire a trovare il suo vero”. Queste le parole di Giuseppe Lorenzo, exdel Catanzaro, interpellato dalla produzione del programma Live – Non è la D’Urso che aveva seguito la saga familiare della ex Bonas di Avanti un altro!.