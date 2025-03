Formiche.net - Panev, l’uomo dietro LockBit, estradato e detenuto negli Usa

Il russo-israeliano Rostislav, accusato di essere stato uno dei principali sviluppatori del gruppo ransomware, è statoStati Uniti. Ne ha dato notizia giovedì il dipartimento di Giustizia americano., che era stato arrestato in Israele ad agosto su richiesta degli Stati Uniti, èin attesa del processo.Dalle indagini emerge cheavrebbe iniziato a collaborare congià nel 2019, contribuendo in maniera determinante allo sviluppo del codice e alla gestione delle infrastrutture del gruppo. Grazie a sofisticati strumenti, il gruppoha orchestrato attacchi informatici contro oltre 2.500 vittime in 120 Paesi, arrecando danni per miliardi di dollari e estraendo riscatti per un totale di almeno 500 milioni di dollari.Il dossier d’accusa, supportato da numerosi elementi probatori, evidenzia come sul computer disiano stati rinvenuti accessi a repository nel dark web contenenti il codice sorgente del ransomware e lo strumento StealBit, utilizzato per l’esfiltrazione dei dati dalle vittime.