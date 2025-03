Sport.quotidiano.net - Palumbo all’ottavo centro. "Dobbiamo fare di più, niente tragedie»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Partita difficile. Gli ultimi dieci minuti non bastano,di più ecapirlo. Dovremo farci trovare pronti dopo la sosta. Non facciamo, però". Il calcio di rigore siglato al ’Menti’ (foto) significa ottavo gol stagione per Antonio. Siamo certi, però, avrebbe preferito ben altro momento per un aggiornamento dei suoi numeri molto importanti. Le parole del fantasista sono state piuttosto limpide: "Sono stati più bravi di noi a non farci trovare gli spazi, ma non ci hanno messo sotto in maniera così aggressiva – ha spiegato – ci siamo fatti gol da soli, praticamente.dare di più, è tutto qui. A prescindere dai moduli, dalle parole. Bisogna lavorare e stare zitti". Questo quanto raccontato ai microfoni di Trc, ai qualiha voluto ribadire (a seguito di una domanda su quei caldi giorni di mercato) le sensazioni vissute da gennaio in avanti e qualcosa che non ha gradito: "Che io sia leader tecnico o altro lo dite voi – ha sottolineato – siete voi pagati per parlare.