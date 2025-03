Oasport.it - Pallanuoto, la Pro Recco conquista la Coppa Italia per la 18ma volta!

Leggi su Oasport.it

Non c’è storia nel derby ligure che assegna la2024-2025 dimaschile: la ProWaterpolo regola la Rari Nantes Savona con un eloquente 11-5 alzando il trofeo per lain 33 edizioni della manifestazione.Dal 2006 ad oggi la Proha vinto 17 delle 19 edizioni disputate, con la sola compagine capace di interrompere il dominio dei liguri, riuscendoci nel 2012 e nel 2024, che è stato il Brescia, terzo quest’anno dopo la vittoria ai rigori sul Trieste per 15-13 dopo l’11-11 dei tempi regolamentari.TABELLINIFinale 1°/2° postoPROWATERPOLO-R.N. SAVONA 11-5PROWATERPOLO: Del Lungo, Di Fulvio 2, Durik, Cannella 2, Younger 2 (1 rig.), Fondelli, N. Presciutti 1, Demarchi, Iocchi Gratta 1, Larsen, F. Condemi 2, Hallock, Negri, Haverkampf 1. All.