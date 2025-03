Oasport.it - Pallamano: tutto facile per l’Italia. Lettonia battuta senza problemi nelle qualificazioni agli Europei

Dopo l’affermazione esterna di qualche giorno fa, per 30-35,dellasi è ripetuta questa volta in casa. Gli uomini di Bob Hanning hanno infatti battuto nuovamente, ad Oristano, lacon il risultato finale di 41-30 nella quarta giornata del Gruppo 4 di qualificazione2026.In Sardegna si comincia subito con gli azzurri scatenati. Marco Mengon, Bortoli e De Angelis griffano subito il 3-0. Laprova a rientrare e lo fa sino al 3-2, ma poi si stacca nuovamente quando entrano in azione Prantner e Simone Mengon, che consentono aldi allungare fino all’8-3 all’11’. Il +5 consente a Bob Hanning di gestire le rotazioni e provare a coinvolgere il maggior numero di giocatori possibili. Il gap questa volta, a differenza di quanto avvenuto a Jelgava non si “restringe” in un pericoloso effetto elastico, anzi:va.