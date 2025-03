Pallamano qualificazioni Europei | Italia ok contro la Lettonia

Leggi su Sportface.it

L’non sbaglia in casala. Gli azzurri guidati da Bob Hanning passano 41-30 al Palasport Sa Rodia di Oristano nella quarta giornata delleaglidi2026, che si disputeranno dal 13 gennaio all’1 febbraio del prossimo anno. Prestazione solita di Leo Prantner e compagni, che giocano un grande primo tempo (chiuso 23-12) e gestiscono il vantaggio nella ripresa (18-18) per il 41-30 finale.che si issa in testa al Gruppo 4 con 6 punti.fanalino di coda con 0 punti.agliche torneranno protagoniste nella seconda settimana di maggio. Azzurri che ospiteranno la Spagna l’9 maggio (ore 18.00) e poi voleranno in Serbia l’11 maggio (18.00).Italy Nationalteam, Ritratto, Esultanza, Jubilation, during IHF Men’s – Handball World Championship – Italy vs Algeria, Handball match in Herning, Denmark, January 16 2025I convocatiPORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Leipzig/GER), Alessandro Leban (PO – 1998 – Junior Fasano), Giovanni Pavani (PO – 2000 – Raimond Sassari)ALI: Tommaso De Angelis (AS – 2005 – BM Benidorm/ESP), Jeremi Pirani (AS – 1994 – Trembelay/FRA), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Füchse Berlin/GER)TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE/TS – 2000 – Eisenach/GER), Christian Manojlovic (CE/TS – 2005 – Timisoara/ROU), Marco Mengon (CE/TS – 2000 – Selestat/FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Conversano), Mikael Helmeon (TS – 2003 – Coburg/GER), Giacomo Savini (TD/CE – 1998 – Cassano Magnago), Thomas Bortoli (TD – 2002 – Istres Provence/FRA), Marco Zanon (TD – 2004 – Bolzano)PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – PAUC/FRA), Tommaso Romei (PI – 2003 – Alperia Black Devils), Gabriele Sontacchi (PI – 2003 – Bolzano)STAFF TECNICO: Bob Hanning (DT), Jürgen Prantner (vice-allenatore), Emanuele Panetti (match analyst)STAFF MEDICO: Roberto De Gregorio (medico), Francesco Loiacono (fisioterapista)DELEGATO FIGH: Silvano SecaoklaSPORTFACE.