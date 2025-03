Lanazione.it - Palladino contro Motta per la vittoria scaccia-crisi

Fiorentina-Juventus è forse qualcosa di più di una partita di calcio. è l'appuntamento che ogni anno al momento di scoprire il calendario viene segnato con un circoletto rosso, lo sfra due tifoserie la cui rivalità è una delle più sentite di tutto il panorama italiano. Dalle origini dell'antagonismo negli anni '50 ai picchi di tensione toccati con il duello scudetto del 1981-82, per poi passare alla finale di Coppa UEFA 1990 e al discusso trasferimento di Roberto Baggio, quando Fiorentina e Juventus si affrontano sono tanti i duelli che animano l'avvicinamento alla partita. Un discorso valido soprattutto per il faccia a faccia in panchina, che quest'anno vedrà sfidarsi Raffaelee Thiagoper la sesta volta nella loro carriera. Due allenatori accomunati dalla giovane età – il tecnico viola classe 1984, il collega bianconero classe 1982 – ma anche da una situazione sulle rispettive panchine che in questo periodo è più traballante che mai.