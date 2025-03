Oasport.it - Pagelle Tirreno-Adriatico 2025: Jonathan Milan imbattibile allo sprint. Ganna super

Leggi su Oasport.it

SETTIMA TAPPA, voto 9: la caduta di qualche giorno fa è già dimenticata. Contro questi avversari (Merlier forse è l’unico che può tenergli testa al momento) è veramente. Seconda vittoria di tappa in questa Corsa dei due Mari, tutto troppo facile, nonostante l’assenza di Consonni.Filippo, voto 8: prima viene aiutato daal traguardo volante, andando a prendersi, grazie agli abbuoni, unaseconda piazza in classifica generale (scavalcato Tiberi). Poi ricambia il favore lanciando il compagno di nazionale. Condizione.Sam Bennett, voto 7,5: redivivo l’irlandese. Lotta in volata il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team e chiude in seconda posizione, molto lontano però da.Olav Kooij, voto 6,5: dopo il successo di qualche giorno fa ci si aspettava di più dal neerlandese che, nello scontro diretto contro i velocisti puri, continua a soffrire.