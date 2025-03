Sport.quotidiano.net - Pagelle. Si è visto il miglior Lovato, super Volpato serve due assist

MOLDOVAN 6. Reattivo sul diagonale, non semplice, di Okwonkwo alla mezz’ora, non impeccabile, nel finale, sul cross di Desogus. La sua uscita dà strada a Tronchin ma visti gli esiti del match passa in cavalleria. TOLJAN 6. A lungo centrocampista aggiunto, si accentra per lasciare l’esterno a Berardinho e cerca anche la porta veneta nella ripresa. Appoggia la fase offensiva, tiene in quella difensiva, confermando la sua affidabilità. ROMAGNA 6. Gestisce, con ordine, una linea difensiva che si slabbra solo al 45’ s.t. Prima e dopo il consueto apporto di precisione e puntualità.7,5. Un muro, contro il quale il Cittadella sbatte sistematicamente. Lapartita da quando è in neroverde, per il difensore ex Salernitana, con ‘chicca’ finale ad aprire, con un rilancio di rara precisione, una ripartenza che il tridente sprecherà.