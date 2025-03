Sololaroma.it - Pagelle Roma-Cagliari 1-0, Ranieri: “Rensch e Dybala? Da valutare domani”

Si torna in campo dopo la sconfitta patita nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, che ne ha sancito l’eliminazione. Dovrà volta immediatamente pagina la, impegnata con ilin un nuovo appuntamento per proseguire la rimonta in campionato verso la zona europea. Segui con noi la diretta scritta del match dello Stadio Olimpico.7 minuti fa16 Marzo 2025 18:43 18:43Zortea in conferenza“Oggi abbiamo tenuto una posizione diversa. Oggi ero a tutta fascia, avevo più spazio. Guardando i dati fisici non ho mantenuto la qualità standard nelle ultime gare, ma sto bene. Adesso abbiamo tempo per lavorare sui dettagli che ci devono portare punti. Gli ultimi impegni avuti sono stati importanti, adesso abbiamo raggiunto una consapevolezza tale da poter giocare le prossime partite a un livello alto.