Sololaroma.it - Pagelle Roma-Cagliari 1-0, Dovbyk regala la vittoria ai giallorossi: a breve le parole dei protagonisti

Si torna in campo dopo la sconfitta patita nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, che ne ha sancito l’eliminazione. Dovrà volta immediatamente pagina la, impegnata con ilin un nuovo appuntamento per proseguire la rimonta in campionato verso la zona europea. Segui con noi la diretta scritta del match dello Stadio Olimpico.5 minuti fa16 Marzo 2025 17:57 17:57Svilar: 7 Non arrivano pericoli dalle sue parti nell’arco del primo tempo, ma nel secondo si esalta in un paio di occasioni.Mancini: 6.5 Come sempre una certezza anche e soprattutto quando c’è da supportare la manovra offensivaNdicka: 6 Sempre attento e vigile, ma non si distingue.Rensch: 6 Attento in fase difensiva, ma non si rende mai pericoloso.