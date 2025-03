Ilnapolista.it - Pagelle – Lobotka e Politano boccheggiano, che si fa? Al Nord vogliono Conte, per ora lo teniamo noi

Ledi Venezia-Napoli 0-0, a cura di Fabrizio d’EspositoMERET. Dopo il disastro lacustre, sempre a mezzogiorno, ecco la mezza sconfitta sulla laguna: il giovane Meret si esibisce in tre parate decisive (su Fila, su Ellertsson, su Nicolussi Caviglia) ma i piedi continuano a essere, ahinoi, il suo lato oscuro e inquietante, quando si tratta di impostare – 6DI LORENZO. L’Eurocapitano e il sodale Na-fanno una vera maratona, più di undici chilometri ciascuno e quasi quanto Scott il rosso. Solo che corrono senza quagliare nulla e sovente Di Lorenzo si trova più avanzato del suo compagno di fascia, come quando fa quell’assist per Giacomino al 5’. Che poi è anche l’unica cosa buona che combina oggi – 5RRAHMANI. Il ceco Fila gli fa perdere parecchia lucidità. In compenso, anziché fare autoreti di mezzogiorno, salva sulla linea un tiro del predetto ceco, dopo la respinta di Meret su Ellertsson.