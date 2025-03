Juventusnews24.com - Pagelle Latina Juventus Next Gen: Turicchia fa il bomber, Puczka e Semedo da incubo

Leggi su Juventusnews24.com

di Enrico PecciGen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match valido per la 32ª giornata di Serie C 2024/25Gen: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 32ª giornata di Serie C 2024/25.Daffara 6 – È come al solito una garanzia tra i pali, sempre più sicuro. Non può fare molto di più nei tre gol subiti.Villa 5,5 – Primo tempo in “bambola” come quasi tutto il resto della squadra. Brambilla boccia lui edopo la prima frazione di gioco. Dal 46?7,5 – Entra e ribalta subito il match con due gol dad’area di rigore. Impatto devastante, è di gran lunga il migliore dei suoi oggi.Scaglia F. 6 – Lui c’è sempre, anche quando la difesa va in difficoltà e traballa. Ad inizio ripresa sfiora anche il gol sugli sviluppi di un calcio d’angolo.