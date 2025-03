Juventusnews24.com - Pagelle Fiorentina Juve: non si salva nessuno, pioggia di insufficienze. E Thiago Motta… VOTI

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2024/25: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 2024/25Di Gregorio 5.5 – Immobile sul primo gol di Gosens, scende giù un po’ troppo lentamente sulla conclusione che vale il tris di Gudmundsson. Tra i meno peggio, non ha grandissime colpe ma anche lui non sida una notte terribile per lantus.Weah 5 – Latrova grandi spazi di manovra, per agire anche dal suo versante. Gosens spinge, crossa, infila la difesa. Tanti errori e buchi in copertura per l’americano, che non ha nemmeno lo spunto giusto per alzare i giri del motore in fase offensiva.