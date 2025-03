Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 3-0: Nico Gonzalez invisibile, super Mandragora

Voti, top e flop di, match del ‘Franchi’ valido per la 29° giornata del campionato di Serie ARolando(LaPresse) – Calciomercato.itDe Gea 6Pongracic 6,5Pablo Marì 6,5Ranieri 7 (78? Comuzzo SV)Dodo 6,5Fagioli 7,5 (85? Folorunsho SV)Cataldi 7,5 (89? Adli SV)8Gosens 7,5Gudmundsson 7 (78? Beltran SV)Kean 7 (89? Zaniolo SV)Allenatore: Palladino 8TOP8 – Ancora determinante, seconda prodezza consecutiva dopo l’eurogol in coppa. Sinistro al bacio, da biliardo, che fa secco Di Gregorio e taglia le gambe alla Juve dopo il vantaggio firmato poco prima da Gosens. Ladomina a centrocampo, si trova a meraviglia con Fagioli e Cataldi. Corsa, qualità e testa: prestazione di altissimo livello.FLOP: De Gea 6 – Non ci sono insufficienze nella squadra viola, lo spagnolo stavolta mette da parte ipoteri: la Juve fa il solletico allae l’ex Manchester United si gode la festa da spettatore non pagante.