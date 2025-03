Internews24.com - Pagelle Atalanta Inter: Carlos Augusto e Lautaro mattatori, Thuram e Frattesi spreconi

Leggi su Internews24.com

di Giuseppe Colicchia: i nostri voti ai protagonisti in campo al Gewiss Stadium, sfida valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie AFinisce qui, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 29° turno di Serie A: queste le nostreai nerazzurri protagonisti in campo al Gewiss Stadium. Primo tempo equilibrato, con l’occasionissima sui piedi diche prende il palo a tu per tu con Carnesecchi. Nel secondo tempo la sbloccacon un colpo di testa su angolo. L’non riesce più a prendere le misure, Ederson perde la testa e si fa espellere per proteste.Martinez chiude i conti. Nel recupero viene espulso anche Bastoni per doppia ammonizione.TOP a fine primo tempo: BarellaFLOP a fine primo tempo:TOP a fine partita:FLOP a fine partita:, BastoniVoti: Sommer 6,5; Pavard 6, Acerbi 6,5, Bastoni 5,5; Dumfries 6+ (Bisseck 6-), Barella 6,5, Calhanoglu 6,5 (Asllani s.