Pagelle Atalanta-Inter 0-2 | Acerbi e Lautaro i migliori Retegui non incide

L’piazza il break. Dopo il pareggio del Napoli a Venezia, la squadra di Simone Inzaghi vince lo scontro diretto con l’per 2-0 e si porta a 64 punti, tre in più del Napoli e sei in più della Dea. L’si conferma imbattuta nelle ultime 13 partite contro l’in Serie A. Un vero e proprio tabù per Gasperini, espulso a seguito delle proteste per il rosso inflitto dall’arbitro Massa all’indirizzo di Ederson, anche lui allontanato all’81’ per qualche parola di troppo verso il direttore di gara. Nel finale anche Bastoni va negli spogliatoi anzitempo per un doppio giallo. Una piccola nota stonata per l’, che si gode la vetta in solitaria.Carnesecchi 6Non ha colpe sul primo gol, poteva fare di più sul secondo. Si esalta nel finale con una parata d’istinto su FrattesiDjimsiti 6.