Juventusnews24.com - Padoin esulta: «Una bella vittoria, anche importante in chiave classifica. Ci tengo a dire questo»

di Redazione JuventusNews24: le dichiarazioni del vice allenatore della Juve Primavera dopo il successo sul GenoaLa Juve Primavera batte il Genoa per 1-0 con la rete di Biliboc che regala tre punti importanti ai bianconeri. Al sito ufficiale del club, ecco le dichiarazioni di– «Possiamo essere davvero soddisfatti per la prestazione dei nostri ragazzi. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte ed estremamente fisica come il Genoa, ma non siamo mai andati in difficoltà. In fase difensiva abbiamo giocato una partita perfetta, vincendo praticamente tutti i duelli. A livello offensivo sicuramente abbiamo prodotto più di loro e la prima mezz’ora di gioco è stata ottima in quanto abbiamo sviluppato bene il gioco in ampiezza riuscendo ad arrivare al traversone in diverse occasioni.