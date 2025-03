Ilnapolista.it - Osimhen lascia passare i bambini fermati dalla sicurezza e gli regala la sua felpa VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Victorè sempre più un idolo in Turchia. Oltre le sue gesta in campo, dopo la schiacciante vittoria del Galatasaray per 4-0 contro l’Antalyaspor, l’attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli, si è resto partecipe n gesto davvero toccante.Leggi anche:: «Io come Maradona? Non c’è modo di superarlo. Spalletti fondamentale per lo scudetto»Si trovava nella mixed zone per rire alcune interviste quando ha notato alcuniche volevano incontrarlo, ma erano stati bloccati. Senza esitare,ha chiesto agli agenti di far avvicinare i giovani tifosi. Dopo averli abbracciati uno a uno, ha anche deciso dire a uno di loro la sua, rendendo così indimenticabile questo incontro. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 433 (@433)L'articoloe glila suailNapolista.