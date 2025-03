Juventusnews24.com - Osimhen Juve: l’attaccante ha già dato una prima risposta ai bianconeri. L’incastro con Kolo Muani e la grande novità in vista dell’estate

di RedazionentusNews24: il nigeriano ha giàunaal club bianconero. Ecco qual ècone laSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli per il calciomercatosi sta muovendo in anticipo per quanto riguarda il possibile colpo Victorin estate, conche tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray.Lantus ha già incassato unadisponibilità di massima da parte del nigeriano a trasferirsi a Torino: ma quali saranno le mosse in attacco? La cosa certa è chenon esclude, perché nelle intenzioni deic’è anche quella di prolungare il prestito del francese dal Psg.Leggi suntusnews24.com