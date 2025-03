Osimhen ha detto sì a Giuntoli | strada spianata per la Juve

Leggi su Sportface.it

Lantus si prepara a un calciomercato estivo di grandi cambiamenti, con l’attacco al centro delle strategie di mercato.Il futuro di Dusan Vlahovic appare sempre più lontano da Torino: il serbo ha faticato a imporsi nella seconda parte della stagione e il feeling con Thiago Motta non è mai decollato. Il club bianconero valuta una sua cessione, con diversi club di Premier League interessati, tra cui Aston Villa e Tottenham. Nella sfida di oggi, ancora in dubbio a causa delle condizioni meteo avverse su Firenze, Motta potrebbe sorprendere e schierare dal primo minuto sia Vlahovi? che Randal Kolo Muani, con l’obiettivo di dare maggiore peso offensivo alla squadra. Una scelta che potrebbe rappresentare un segnale in vista del futuro, soprattutto per l’ex PSG, che lapotrebbe provare a trattenere.