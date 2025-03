Spazionapoli.it - Osimhen da brividi: il gesto emoziona anche i tifosi del Napoli – FOTO

Ildial Galatasaray fa il giro del web eddel Napoli, le foto dell’accaduto in diretta televisiva. Le ultime di calciomercatoVictorè felice e sereno con la maglia del Galatasaray. A suon di gol (26 in 30 presenze) e grandi prestazioni, il 26enne nigeriano si sta confermandoin Turchia come uno dei migliori bomber della sua generazione. Conosciuto a Napoliper le sue intemperanze dentro e fuori dal campo, l’attaccante sembra aver raggiunto altresì una maturità superiore durante questi mesi in Super Lig, dove il suo club viaggia indisturbato in vetta alla classifica. Le ottime prove dihanno riacceso i rumors di calciomercato; De Laurentiis aspetta quindi l’offerta giusta per cedere in via definitiva il campione africano. Una scena molto bella, intanto, è stata immortalata dalle telecamere nelle ultime ore e ha fatto parlare i media turchi e italiani.