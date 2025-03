Sololaroma.it - Osasuna-Getafe, il pronostico: salvezza a braccetto, con un X in più salse

Procede senza sosta un’intensa 28ª giornata de LaLiga, che dopo le gare del sabato, con il Real Madrid corsaro sul campo del Villarreal, si prepara ad una domenica 16 marzo di fuoco. Occhi chiaramente puntati sul big match di serata tra Atletico Madrid e Barcellona, ma prima, alle 18.30 a El Sadar ed in contemporanea a Rayo Vallecano-Real Sociedad, unbuono per entrambe per mettere un’ipoteca definitiva sul discorso.Padroni di casa che, dopo la conquista della Conference League di due stagioni fa, si sono dovuti ridimensionare, in un tranquillo centro classifica che è l’obiettivo anche per quest’anno. La classifica dice 33 punti conquistati e +6 sulla zona, un margine al momento rassicurante ma che deve essere rimpolpato per poter dormire sonni tranquilli.