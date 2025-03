Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox settimana: previsioni e classifica dal 17 al 23 marzo 2025

Cosa ha in serbo l'diFox per ladal 17 al 23? Il Sole entra nell'Ariete ed ha inizio una nuova stagione. Via il grigiume invernale e largo ai colori frizzanti della primavera. In questo periodo vanno forte i Gemelli e gli Ariete, mentre il Capricorno rischia l'asocialità. Approfondiamo leastrologicheli diFox e l'ascendente.leFox dal 17 al 23: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: con il Sole nel tuo segno, la fortuna è dalla tua parte. Rispetto all'anno scorso, ci sono cambiamenti positivi e sarà facile innamorarsi. Potrebbe persino capitare un colpo di fulmine. Per le nuove relazioni, lasarà intrigante. Chi desidera un figlio, sposarsi o convivere sarà favorito. Lavoro: dopo una revisione iniziata mesi fa, ci sono state novità significative.