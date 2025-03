Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox: previsioni astrologiche di lunedì 17 marzo 2025

L'diFox del 17mette in primo piano il nuovo transito lunare in Scorpione. Ha inizio una nuova settimana ma anche una nuova fase astrale. Chi più e chi meno, queste 24 ore saranno intense. Passiamo in rassegna lediFox di17, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato.17Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Secondo l'del giorno diFox, da ora in poi, ci sarà un aumento significativo di positività. Attenzione alle spese eccessive oggi. Toro - Cerca di affrontare tutto con leggerezza. Se ti senti particolarmente stanco, prenditi del tempo per riposare e rilassarti. Gemelli - Le cose stanno migliorando. Se stai aspettando una risposta positiva, potrebbe arrivare anche senza che tu la solleciti.