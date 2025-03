Quotidiano.net - Oroscopo di oggi domenica 16 marzo: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

16, le stelle ci offrono un quadro variegato per ciascunzodiacale. L'opposizione della Luna e la quadratura di Marte influenzano l'Ariete, mentre il Toro trova strumenti per combattere la noia. I Gemelli godono di una giornata armoniosa grazie alla Luna in trigono, e il Cancro affronta sfide emotive. Ognitrova il suo percorso unico tra sfide e opportunità, in una giornata che promette di essere ricca di sorprese e introspezioni.ariete16L’opposizione della Luna, appesantita anche dalla quadratura di Marte, ci causa un problema familiare imprevisto. Agiamo con calma e metodo e lo risolveremo in un attimo. Alziamo un muro, difendiamoci dagli attacchi ed evitiamo che qualcuno ficchi il naso nei nostri affari. Siamo più attenti alla comunicazione non verbale.