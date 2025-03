Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Argentina 2025: vince Marc Marquez, terzo Morbidelli davanti a Bagnaia

Il Motomondialeha visto concludersi domenica 16 marzo, il fine settimana del GP dell’, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 25 giri del circuito di Termas de Río Hondo, valida per la seconda tappa stagionale del calendario di.Il secondo successo stagionale va allo spagnolo, che precede il fratello Alex, secondo a 1.362, mentre completa il podio l’azzurro Francoa 4.695. Resta giù dal podio, invece, per la prima volta in stagione, Francesco, quarto a 5.536.A punti anche Fabio Di Giannantonio, quinto a 7.138, così come Luca Marini, 11° a 16.025. Non riesce ad entrare tra i primi 15 della classifica, invece, Enea Bastianini, 18° a 40.179, infine termina subito la gara dio Bezzecchi.GP1 25 93SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’11.