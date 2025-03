Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, GP Argentina 2025: Marquez precede il fratello, Bagnaia si inchina a Morbidelli

Il Motomondialeha visto concludersi domenica 16 marzo, il fine settimana del GP dell’, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 25 giri del circuito di Termas de Río Hondo, valida per la seconda tappa stagionale del calendario di. L’ha rispettato quelli che erano i pronostici della vigilia.Il secondo successo stagionale va allo spagnolo Marc, cheilAlex, secondo a 1.362, mentre completa il podio l’azzurro Franco, terzo a 4.695. Resta giù dal podio, invece, per la prima volta in stagione, Francesco, quarto a 5.536.A punti anche Fabio Di Giannantonio, quinto a 7.138, così come Luca Marini, 11° a 16.025. Non riesce ad entrare tra i primi 15 della classifica, invece, Enea Bastianini, 18° a 40.