Ilgiorno.it - Opera, un nuovo murales. Emanuela Setti Carraro nell’hub della Croce Rossa

Un capannone che un tempo era un luogo di prostituzione, contesto di attività illecite, è stato riconvertito a scopi sociali e oggi ospita mezzi e attrezzature per le emergenze. Ricavato in un immobile oggetto di confisca, l’hub locale, in via Trebbia a, si è impreziosito di unelemento che contribuisce a rimarcare i valorilegalità ecomunanza. Si tratta di un murale dedicato a, infermiera volontaria, uccisa in un agguato mafioso (la strage di via Carini a Palermo), il 3 settembre 1982, insieme al marito, il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa. Realizzata dall’artista Manuel Giacometti Art, l’immagine del volto sorridente diritratta nel giorno del suo diploma darossina, col tricolore sullo sfondo, è stata inaugurata nella mattinata di ieri, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato anche il fratello di, Paolo, il presidente nazionaleRosario Valastro e il presidente del comitato dell’area Sud Milanese, Riccardo De Zottis.