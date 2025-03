Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Pierina: “Liberate Dassilva, Manuela non era sola”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 16 marzo 2025 – Da otto mesi è in carcere per il delitto di. Ma Louis, il 35enne senegalese arrestato il 16 luglio scorso per l’in via del Ciclamino, spera che questi siano gli ultimi giorni ai ’Casetti’. Gli avvocati di, Riario Fabbri e Andrea Guidi, venerdì al termine dell’udienza fiume sui tre incidenti probatori – sull’esame del Dna, sul filmato della cam 3, sulla perizia su telefonini e altri dispositivi del senegalese – hanno chiesto la scarcerazione di Louis. Che domani sarà di nuovo interrogato, in carcere, dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini. Rimini 25-06-2024 -Paganelli - Louis Da Silva, Roberta Bruzzone, Riario Fabbri Tribunale. © Manuel Migliorini / Adriapress. Il gip ha pochi giorni a disposizione per decidere se rimettere in libertà, come chiedono i suoi difensori, o se lasciarlo invece in carcere.