Omicidio a San Benedetto del Tronto, 24enne ucciso in una rissa

ROMA (ITALPRESS) – Undi origini nordafricane è morto sul lungomare di Sandel. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe rimasto vittima di colpi di un’arma da taglio durante una. Ferite anche altre tre persone, una delle quali trasferita in ospedale in codice rosso. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che hanno fermato un giovane che potrebbe aver avuto un ruolo nella.Un regolamento di conti sarebbe alla base dell’deldi origine nordafricana trovato morto sul lungomare a Sandel. Secondo i carabinieri a confrontarsi sarebbero state due bande di nordafricani, che si sono incrociate in una discoteca del posto. Il bilancio dei feriti non sembra essere definitivo. Oltre a un giovane ricoverato all’ospedale di Torrette, ad Ancona, con una grave emorragia, ci sarebbero altre persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche.