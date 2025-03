Ilrestodelcarlino.it - Omag-Mt, battaglia decisiva contro Busto

Torna a giocare in casa, al Pala Marignano, laMt San Giovanni, quest’oggi (ore 17),la Futura GiovaniArsizio. Un match importantissimo in questa fase del campionato con le "Zie" lanciate verso la promozione diretta in serie A1 ma attente alla diretta inseguitrice, Macerata, che a 5 punti di distanza può insidiare ancora il primo posto a 4 turni dalla fine della Pool Promozione. In questa stagione San Giovanni ha incrociatogià due volte: la prima, al PalaMarignano, in occasione della semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, sfida terminata a favore dell’-Mt (3-1), la seconda volta nella seconda giornata di andata della Pool Promozione ed ancora una volta con la vittoria delle marignanesi al Palaborsani di Castellanza (0-3). Ma oggi ci sarà da fare i conti anche con la stanchezza dopo una settimana che ha visto le marignanesi giocare a Padova giovedì sera e vincere una partita durissima, di oltre 2 ore e con un quarto set al cardiopalma.