Oceania 2 quando il blu-ray esalta l' evoluzione tecnologica dell' animazione

Grazie a Eagle Pictures è appena uscito in blu-ray il sequel del film Disney di successo. Un prodotto che con il suo incredibile livello tecnico permette di apprezzare fino in fondo l'impressionante qualità raggiunta dall'. Sequel del primo capitolo d'realizzato da Walt Disney Animation Studios del 2016, anche2 ha fatto sfracelli al box office grazie alla magia e al ritmoe avventure acquatiche di Vaiana, stavolta chiamata a rispondere a un appello dai suoi antenati che le farà intraprendere un nuovo viaggio verso i mari lontani, tra pericoli e varie peripezie. Ma oltre alla storia, al successo ha contribuito sicuramente anche l'incredibile qualità tecnica ormai raggiunta dall'. Come ogni prodotto Disney, anche2 era attesissimo in homevideo e ora, appena uscito da pochi giorni, è sicuramente destinato alla vettae classifica .