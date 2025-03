Obiettivi punti salienti e tavolo dopo il sorteggio di Man City Forest Vince

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-15 22:42:00 Ecco quanto riportato poco fa:Sabato si sono svolte cinque partite in Premier League, con un premio della quarta posizione in offerta per i vincitori della partita casalinga di Manchestercontro una squadra di Brighton & Hove Albion in una serie di sei vittorie successive in tutte le competizioni.Il terzo posto di Nottinghamha viaggiato verso Ipswich Town, che era a seidalla sicurezza, e Bournemouth ha ospitato Brentford con la possibilità di andare sesto.Altrove, Everton ha ospitato West Ham in un incontro tra due parti ben liberamente dal pericolo e i lupi del quarto fondo si sono diretti al Southampton sul fondo roccioso.101Greaatgoals.com ripensa all’azione di sabato in Premier League, tra cui gol, marcatori e ilprima che l’ospite dell’Arsenal Chelsea e Tottenham visitano Fulham (entrambe le 13.