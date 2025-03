Agi.it - Nuovo tonfo Juve, ora Thiago Motta è a rischio

AGI - La Fiorentina stende lantus con un perentorio tre a zero e si regala una serata magica, facendo esplodere di gioia i suoi tifosi e rilanciando le proprie ambizioni europee. Una gara da incorniciare per i viola, che sconfiggono la rivale per eccellenza mandando all'inferno i bianconeri. Adessoche rischia la panchina, dopo una prestazione, l'ennesima, senza anima e carattere dei suoi uomini. La sosta potrebbe portare pure a un "ribaltone" al timone della. Che sarebbe stata una partita particolare lo si capisce fin dal primo tempo dei padroni di casa, che rasenta la perfezione, con Palladino che vede ripagata la sua scelta di confermare dieci undicesimi dei titolari visti in campo giovedì in Conference League, con l'unica variazione di Pablo Mari inserito in avvio al posto di Comuzzo.