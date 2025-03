Ilrestodelcarlino.it - Nuovo disco e live, il ritorno di Neffa

Sono bastate poche parole per far rinascere una grande attenzione intorno a una delle voci più originali del rap italiano, quella diche, dopo essere stato ospite dell’ultima edizione del Festival di Sanremo nella serata dei duetti, ha pubblicato sui social alcune rime che testimoniano come quella che viene definita la ’vecchia scuola’ dell’hip hop italiano è ancora molto vitale e attiva. L’autore di ’Aspettando il sole’ ne ha approfittato per annunciare il suo attesissimoil 5 novembre all’Unipol Forum di Assago, unica data. Un vertiginoso salto in avanti per il rappresentante più celebre di una scena che è nata a Bologna ne primi Anni ’90, e si è sedimentata intorno al centro sociale occupato L’Isola nel Kantiere, sul retro dell’Arena del Sole, allora, appunto, un cantiere aperto.