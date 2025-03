Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve: «Potrebbe esserci un’altra strada». Tuttosport rivela questo scenario in caso di altra debacle a Firenze

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nonostante per tradizione la Juventus sia poco propensa ad esonerare i suoi allenatori a stagione in corso, in caso di nuova sconfitta a Firenze Thiago Motta potrebbe essere sollevato dal suo incarico all'inizio della sosta per le Nazionali. Chi al suo posto? Potrebbe esserci una nuova strada secondo il quotidiano: anticipare a breve la mossa per il medio-lungo periodo. In tal senso salirebbero le quotazioni di Roberto Mancini, in vantaggio in una ipotetica corsa a due sull'ex tecnico del Milan Stefano Pioli. Più difficile invece affidarsi subito a Xavi.