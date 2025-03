Tvplay.it - Nuovo affare dopo Nico Paz: il Como pesca la stella del Real Madrid

Leggi su Tvplay.it

Dalal? Un altro colpo a sorpresa e di grande prospettiva per la ricca e affascinante squadra lacustre di Cesc Fabregas, che continua a portare avanti un mercato molto ambizioso.È sempre più unspagnoleggiante, ma che soprattutto sa guardare al mercato con ambizione e prospettiva. In questi ultimi tempi, il club lagunare ha sempre dimostrato di poter puntare in alto, sostenuto anche da un’ampia disponibilità economica. Il colpoPaz è la testimonianza di una società moderna e che si interessa ai giovani, e il talento delpotrebbe non essere l’ultimo arrivo comasco da Valdebebas.Paz: illadel. (LaPresse) TvPLAY.ITDi sicuro il centrocampista offensivo sta facendo vedere grandi cose e portando l’attenzione generale suldi Fabregas.