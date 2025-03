Quotidiano.net - Nuova inchiesta sull'omicidio Chiara Poggi: analisi delle impronte digitali riaperte

Sul dispenser del sapone in bagno, oltre alle dueattribuite con certezza ad Alberto Stasi, ci sarebbe stato anche un "frammento papillare" denso "di informazione dattiloscopica", ma "non è comprensibile il motivo per cui non sia stato utilizzato per un successivo confronto". Più in generale, le "dueutili per il confronto dattiloscopico" erano "parzialmente sovrapposte ad altre" e c'erano almeno altri sette "contatti papillari". Lo si legge in una relazione tecnica di parte, firmata dal consulente Oscar Ghizzoni, che nel 2020, per conto dell'allora legale di Stasi, Laura Panciroli, svolse un'indagine dattiloscopica, analizzando le foto scattate all'epoca dal Ris di Parma con una particolare lampadatrovate sul dispenser. Il fascicolo aperto a Pavia, sempre su impulso della difesa Stasi, venne archiviato nel 2020, ma ora nella, che vede indagato Andrea Sempio per l'di, uno dei molti temi da approfondire, con consulenze e ricerche di reperti, sarà proprio unanella villetta, assieme a quelle sul Dna.